Restauranthouder geschokt door schietpartij: 'Het gebeurde in vijf seconden'

'We zijn gewoon een buurtrestaurant', begint de geschrokken eigenaar van het Italiaanse restaurant Ferilli's in de Beethovenstraat. Bij het restaurant in Zuid, dat nog maar tien maanden open is, werd maandagmiddag een man neergeschoten.

Er waren maar weinig klanten binnen toen het slachtoffer iets voor 15:00 uur bij de deur werd beschoten, hij raakte ernstig gewond. Het terras van het restaurant zat op dat moment wel goed vol. Toch hebben maar weinig mensen het geweld meegekregen, zo zegt de eigenaar. 'Het gebeurde allemaal binnen vijf seconden', vertelt hij. De dader sloeg direct op de vlucht. 'Wij weten ook niks, de politie heeft de hele dag onderzoek gedaan.'



Lees ook: Ernstig gewonde na schietpartij in Beethovenstraat

Wie het slachtoffer is, is voor de restauranthouder een groot raadsel. 'We hebben vijfduizend gasten per maand. Dit soort mensen lopen overal, dan gaat het net hier mis. Het is echt pech.'

Burgemeester en buurtgenoten op bezoek

Buurtgenoten zijn maandagavond massaal aanwezig om hun medeleven te betuigen. 'We hebben gelukkig heel veel mensen die ons ondersteunen. En ook burgemeester Halsema is op bezoek geweest. Morgen hebben we weer een afspraak met haar', zegt de eigenaar. Hij is niet bang voor een eventuele sluiting van zijn zaak. 'Dit is geen aanval op onze zaak', verklaart hij. De details zullen morgen met Halsema moeten worden besproken.

Lees ook: 'Er was allemaal paniek en chaos in het restaurant'

Bij de medewerkers van de Italiaan zit de schrik er in ieder geval goed in. 'Als er zoiets gebeurt blijf je natuurlijk niet rustig. De dag is naar de kloten. Voor de mensen die hier werken is het echt heel vervelend', vertelt de restauranteigenaar. Toch blijft hij nuchter: 'Wat doe je eraan? Het is Amsterdam. We gaan morgen gewoon weer open.'

Dader op de vlucht

De dader van de schietpartij is nog steeds op de vlucht. De politie vraagt Amsterdammers om uit te kijken naar een kleine, gespierde man tussen de 35 en 40 jaar oud. Hij droeg een blauw overhemd en had een zwart tasje bij zich. Over zijn motief is nog niets bekend.

In verband met het schietincident aan de Beethovenstraat is de politie op zoek naar een voortvluchtige verdachte.



Signalement:

- man

- rood/zwart gestreepte korte broek

- blauw overhemd

- zwart tasje

- circa 1.60 m lang

- gespierd postuur

- circa 35 a 40 jaar — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 30 juli 2018