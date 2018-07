Straatverlichting overdag aan in deel centrum: 'Zie hele dag gele vlekken'

De straatverlichting boven de Spuistraat, Nieuwendijk en Nieuwezijds Voorburgwal staat dagelijks bijna 24 uur te branden. En dat nu alweer drie weken.

Alleen 's ochtends gaan de lichten zo'n twee uur uit. Het is bewoonster Inge Sandbergen een doorn in het oog. 'Het brandt voor niks. En ik vind dat de gemeente Amsterdam het geld veel beter aan andere dingen kan spenderen.'

Zelf heeft ze er ook last van. 'Op het moment dat het aanfloept is het meteen heel scherp. Omdat het irriteert, je ziet het in je ooghoeken, zit je er constant naar te kijken. Dus ik zit de hele dag met gele vlekken voor mijn ogen.'

Sandbergen zegt dat de lampen eerder onnodig aan hebben gestaan. Ze heeft de afgelopen weken zo'n twintig keer de gemeente gebeld. 'Ik hoop dat ze het een keer oplossen en de lampen uit houden, gewoon omdat het zoveel geld kost.'

Update 31 juli:

De gemeente laat weten dat de straatverlichting ook overdag aan was vanwege werkzaamheden. 'Liander heeft leidingen vervangen in het gebied en hier zaten nog wat kinderziektes in, waardoor de lampen overdag zijn blijven branden.' Dinsdagochtend is de verlichting weer uitgeschakeld.