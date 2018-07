Brand in kantoorpand voormalig Fijnhouttheater in West

De brandweer is vannacht met meerdere wagens uitgerukt voor een brand in een kantoorpand in West. De brand ontstond rond kwart voor drie 's nachts aan de Jacob van Lennepkade.

Volgens een getuige liep het pand veel schade op. Ook zouden de ruiten van het gebouw zijn gesprongen.

Het kantoor zit in het gebouw van het voormalige Fijnhouttheater, waar nu verschillende bedrijven en organisaties zijn gevestigd. Volgens een getuige vermoedde de brandweer dat de brand ontstond in een printer.