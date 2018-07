'Airbnb moet keutel niet intrekken en doorgaan met persoonlijke campagne'

Woningverhuursite Airbnb doet er goed aan om verder te gaan met de omstreden campagne waarin verhuurders aan het woord komen. Dat zegt marketeer Erwin Kleinjan.

In de campagne stelde de Amsterdamse verhuurder Eva zich per brief in een paginagrote advertentie in de Volkskrant voor. Ze schreef onder meer dat ze gekwetst was over het feit dat veel mensen 'negatief denken over Airbnb'.

Lees ook: Met deze brief probeert Airbnb de Amsterdammer voor zich te winnen

Volgens Kleinjan, die werkt bij het Amsterdamse reclamebureau The Merge is de geloofwaardigheid van Eva een probleem. 'Jullie hebben haar gesproken, maar veel mensen geloven dat ze niet bestaat. En dat is niet gek in deze tijden van sponsered social media.'

Ook de tekst die Eva zou hebben geschreven is volgens hem vreemd. 'Ze zegt dat zij zich gekwetst voelt, dat is heel onlogisch. Dan geloof ik het niet meer. Waarom zou zij zich gekwetst voelen? Zij verdient alleen geld via Airbnb.'

Lees ook: Eigenaar B&B verzekert: 'Eva is echt, Airbnb-brief is niet nep'

Toch zegt Kleinjan dat stoppen niet verstandig is. Hij verwacht dat er meer brieven zoals die van Eva zullen verschijnen. 'Als ze nu hun keutel intrekken, dan geven ze bijna toe dat het fake is. Dus ze moeten wel doorgaan.'

Zelf had hij het op een andere manier aangepakt. 'Wij maken ook reclame voor automerken en dan zoeken we berichten van automobilisten op social media. Die berichten delen we dan, dat is geloofwaardig. Maar als het alleen een foto en een voornaam is zoals bij Airbnb, dan blijft het cosmetisch.'

Lees ook: Is wijkverbod Airbnb juridisch haalbaar? 'Ik denk dat het mogelijk is'

Airbnb laat aan AT5 weten dat er inderdaad meer advertenties zoals die van Eva komen. 'In ieder geval nog een in de krant en ook grote posters.'