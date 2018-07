Stukje Leidsegracht op uitgaansavonden op slot voor taxi's

Om toeterende en eeuwig rondrijdende taxi's uit de Leidse buurt te weren, sluit het stadsdeel Centrum bij wijze van proef het stuk Leidsegracht tussen de Lijnbaansgracht en Prinsengracht.

De proef start aanstaande donderdag en zal drie maanden duren. 'Met deze proef hopen we te bereiken dat het rondrijdend taxiverkeer, en daarmee de overlast, afneemt', aldus het stadsdeel in De Telegraaf vanochtend.

Het stadsdeel zal kritisch kijken of er minder taxi's zijn, of het probleem eventueel verplaatst naar andere plekken en of de bereikbaarheid voor bewoners en ondernemers er onder lijdt. De afsluiting van de Leidsegracht is overigens niet permanent.

Donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht gaat het stukje gracht dicht tussen tien uur 's avonds en zes uur 's ochtends. Er worden eerst hekken en verkeersregelaars om de afsluiting in goede banen te leiden, later worden er verzinkbare palen geïnstalleerd.

