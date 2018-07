Badr Hari maakt einde aan geruchten over gevecht met Verhoeven

De langverwachte rematch tussen Rico Verhoeven en Badr Hari in de Johan Cruijff Arena komt er voorlopig niet.

Althans, in ieder geval niet op 29 september als het stadion voor één avond wordt omgebouwd tot boksarena. Verhoeven daagde Hari eerder dit jaar uit om 'in september, ergens in Nederland' te vechten.

Lees ook: Arena dan eindelijk het toneel van rematch tussen Badr en Verhoeven?

De laatste confrontatie in 2016 tussen de twee liep uit op een sof. Badr Hari brak zijn arm en moest opgeven, sindsdien wordt er druk gespeculeerd over een rematch.

Maar Hari heeft de geruchten over een gevecht in september de kop ingedrukt, zo lijkt. Onder een Instagramvideo werd Hari gevraagd of hij aan het trainen was voor het gevecht met Verhoeven. 'No, I'm not fighting in september at all.' Nee dus.