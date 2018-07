Greenpeace legt lekkende oliepijp op Zuidas

Milieuorganisatie Greenpeace heeft vanochtend een lekkende oliepijp op de Zuidas neergelegd. De buis ligt voor het kantoor van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en is een actie tegen het beleggen in teerzandolie.

ABP heeft indirect 738 miljoen euro belegd in deze omstreden en vervuilende brandstof. Er zijn nu plannen voor het leggen van nieuwe pijpleidingen door Canada en de Verenigde Staten.

'Waardeloze belegging'

Bij de aanleg van de buizen zullen natuurgebieden sneuvelen en als er een lekkage ontstaat heeft dat volgens de organisatie ernstige gevolgen voor het milieu.

Daarnaast zijn de investeringen slecht voor de pensioenen, vertelt Kees Kodde, campagneleider van Greenpeace: 'Willen we de opwarming van de aarde beperken met maximaal 1.5 graad zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs, dan moet deze olie in de grond blijven en zijn deze beleggingen straks waardeloos.'

Ketjap

Het goedje dat nu over de Zuidas stroomt is uiteraard geen echte olie. De activisten hebben de vervuilende materie nagebootst met verdunde ketjap.

De organisatie heeft aangegeven de hele dag aanwezig te zijn, tot dat ze met het bestuur van het fonds kunnen praten. Medewerkers van ABP zijn uitgenodigd om op symbolische wijzen de oliekraan dicht te komen draaien.