Slachtoffer (62) schietpartij restaurant Beethovenstraat overleden

De man die gisteren werd neergeschoten in een restaurant in de Beethovenstraat is vannacht aan zijn verwondingen overleden.

Het gaat om een 62-jarige bekende van de politie. De politie heeft verder geen details over zijn identiteit bekendgemaakt. De Telegraaf meldt dat de man behalve de Nederlandse ook de Kroatische nationaliteit heeft.

De man zat met een gezelschap in het restaurant toen hij onder vuur werd genomen. Het terras van het restaurant zat op dat moment wel goed vol. Toch hebben maar weinig mensen het geweld meegekregen, zo zei de eigenaar gisteren. 'Het gebeurde allemaal binnen vijf seconden', vertelt hij. De dader sloeg direct op de vlucht. 'Wij weten ook niks, de politie heeft de hele dag onderzoek gedaan.'

Er is nog niemand als verdachte aangehouden. In het signalement dat gisteren direct na de schietpartij werd vrijgegeven werd een man van 1.60 meter beschreven. Hij was gekleed in een rood-zwart gestreepte korte broek en een blauw overhemd. Hij wordt geschat op 35-40 jaar oud.

De recherche meldt vandaag dat hij vermoedelijk via de Jan van Eijckstraat, Albrecht Dürerstraat, Gerrit van der Veenstraat is gevlucht. In de Memlingstraat raakte de politiehond het spoor kwijt.

Op deze route zijn diverse spullen gevonden: een vuurwapen, een beige hoedje, een zwarte laptoptas, een handschoen en een blauw kledingstuk. Mensen met informatie over de dader wordt verzocht contact op te nemen met de politie.