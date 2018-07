Bakfiets met kinderen aangereden in Amstelveen

Bij een aanrijding op de Keizer Karelweg vanochtend is een vrouw gewond geraakt. Zij fietste volgens de politie met twee kinderen in een bakfiets toen ze in botsing kwam met een auto.

Dat gebeurde ter hoogte van de Van der Ghiessenstraat. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De kinderen zijn ongedeerd gebleven, zo bevestigt de politie.

Op de Keizer Karelweg gebeuren regelmatig ongelukken. Daarbij zijn ook vaak jonge weggebruikers het slachtoffer.