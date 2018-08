OM: Maatschappij moet beschermd worden tegen zwerver die mensen willekeurig aanvalt

Is de 57-jarige Jelle S. een tikkende tijdbom en moet de maatschappij tegen hem beschermd worden? Deze vraag stond vandaag centraal tijdens de strafzaak tegen hem. Eind vorig jaar duwde S. een willekeurig slachtoffer bijna voor de tram en gooide hij over twee andere daklozen het brandbare petroleum en dreigde vervolgens met een aansteker.

Het strafblad van Jelle S. is lang. Bijna twintig pagina’s vol aan veroordelingen van onder andere het willekeurig aanvallen van mensen in de stad. Een zorgwekkend beeld, zo stellen deskundigen. ‘Er is een gevaar voor escalatie naar ernstiger geweld’, zo vertelde een psychiater vanmiddag tegen de rechter. Hij sprak met S. om een beeld van zijn psychische gesteldheid te krijgen. Eén gesprek moest worden afgebroken, omdat S. bedreigend overkwam.

Psychiater zegt zich tijdens het gesprek met S. bedreigd te hebben gevoeld. 'Toen was er geen alcohol en cannabis in het spel. Als S. dat dus wel heeft gebruikt, kunt u zich wel voorstellen wat dat doet', zegt psychiater. #dakloze — Nicolaï Brannan (@nicolaibrannan) July 31, 2018

Ramptoeristen

Vandaag verscheen S. weer voor de rechter voor drie feiten. De verdachte was verbaasd over de interesse in zijn zaak. ‘Ramptoeristen zijn het!’, zo noemde S. de belangstellenden in de zaal.

Op 10 september vorig jaar beledigde S. agenten. ‘Jullie zijn een stelletje nageboortes. (...) Een vieze negerin! Wat kijk je nou? Willen jullie dat ik jullie wurg? Wat denk je nou? Ik ben een Jood! Stelletje nageboortes!'’ zou hij hebben geroepen. Maar dat is de minst erge beschuldiging deze middag.

Lees ook: Zwerver verdacht van twee gruwelijke moordpogingen

Zo’n 3,5 maand later, op 29 december, staat een vrouw te wachten op de tram bij de halte op de Ceintuurbaan. Plots wordt ze hard geduwd door een man. Twee handen tegen haar borsten aan. Ze weet wonder boven wonder in balans te blijven en valt niet op de rails. Meerdere getuigen leggen deze verklaring af en zeggen dat de vrouw erg geschrokken was. ‘Als ik was gevallen, was ik op de tramrails terecht gekomen en had ik dit niet aan u kunnen verklaren’, vertelde ze tegen de politie tijdens het afleggen van een verklaring. Allen wijzen S. aan als de dader.

S. vol ongeloof over zijn eigen verklaringen in de rechtbank. Vraagt na afronden van het bespreken van het 'tramduwen' aan zijn advocaat 'Dit gaat fout hè?' #dakloze — Nicolaï Brannan (@nicolaibrannan) July 31, 2018

S. heeft geen herinnering meer aan het bewuste moment, maar de beschuldiging is volgens hem niet waar. Voor de rechter gaat hij gissen naar wat er gebeurd kan zijn. ‘Misschien ben ik gaan rondspoken rond de tramhalte. Misschien is het mijn grote tas geweest die tegen mevrouw is aangekomen.’ Ondanks het verhaal van S. vindt het Openbaar Ministerie dat er sprake is van een poging doodslag.

Brandbare vloeistof

Twee weken voor dit incident is Jelle S. ook betrokken bij een volgens justitie dubbele poging tot zware mishandeling. Op 15 december gooit S. over twee andere daklozen de brandbare vloeistof petroleum. ‘Dat kan ik mij toevallig wel herinneren’, zegt de verdachte.

S. zou volgens de slachtoffers, een stel, in zijn jaszak aan het rommelen zijn geweest. ‘Wij dachten dat het drank was en dat hij ons wat wilde aanbieden. Maar het bleek op petroleum te gaan. Jelle maakte een gooiende beweging en het kwam over ons heen. De druppels vloeistof zaten overal’, verklaarde één van hen bij de politie.

Volgens S. zelf liep het allemaal net iets anders. De man van het stel zou namelijk zijn vriendin hardhandig hebben vastgepakt. ‘Hij had haar vast met zijn hand om haar nek. Hij wordt pedo genoemd vanwege het leeftijdsverschil met zijn vriendin. Ik wilde hierop reageren. Hij moest ervan schrikken, verder niks’, legde de verdachte uit. ‘Waarom pakte u dan een aansteker?’, vroeg de rechter aan S. Zijn antwoord: ‘Ja goh, theater.’

Weer tbs

Als het aan Openbaar Ministerie ligt krijgt S. tbs met dwangverpleging opgelegd voor alle drie de feiten. Als de rechter daarin meegaat, wordt het voor S. al de tweede tbs-maatregel. Het eerdere tbs-traject duurde negen jaar. ‘Wat heeft tbs nu voor zin?’, vroeg de advocaat van de verdachte zich af. ‘Het eerdere traject heeft blijkbaar geen resultaat gehad. Anders zaten we hier niet.’

S.: 'Ik kan me buiten geen leven zonder drank voorstellen. Dat ga ik ook niet doen.' #dakloze — Nicolaï Brannan (@nicolaibrannan) July 31, 2018

Ook S. liet vandaag weten niet open te staan voor behandeling. Hij wil het liefst zo snel mogelijk weer vrijkomen en zijn dakloze leven met drank weer oppakken. Zijn advocaat: ‘Mijn cliënt hoort buiten. Ik ken hem al langer dan vandaag. Afgelopen winter dacht ik toen hij binnen werd gehaald: wat fijn dat hij uit de kou is. Maar hij wil dan juist buiten zijn. De vorst vindt hij namelijk het lekkerst. Hij noemt dat vorstelijk.’ Zelf zei S. over het leven in de gevangenis: ‘Het is gruwelijk. Een marteling.’

Mocht de rechter meegaan in de eis van justitie dan staat S., mede door zijn weigerachtige houding, weer een jarenlange behandeling te wachten.

Maatschappij beschermen

De officier van justitie wees er meerdere keren op dat tbs ook kan worden opgelegd ter bescherming van de maatschappij. 'Er zijn momenteel voldoende zaken waar mensen met persoonlijkheidsproblematiek uit het niets iets heel ernstigs doen.' Naast de tbs eiste justitie een gevangenisstraf van dezelfde duur als de voorlopige hechtenis van S.

S. wordt afgekapt door rechter en weggebracht door parketpolitie. ‘Ik wil u nog vertellen wanneer we de uitspraak doen’, zegt rechter. S.: ’Dat weet ik wel. Over twee weken.‘ #dakloze — Nicolaï Brannan (@nicolaibrannan) July 31, 2018

De rechter doet over twee weken uitspraak.