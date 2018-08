Loods en woning in West gesloten na vondst drugs en wapen

Op last van burgemeester Halsema is een woning aan de Sinjeur Semeynsstraat en een loods aan de Osdorperweg gesloten vanwege de vondst van onder meer drugs.

De woning aan de Sinjeur Semeynsstraat is per direct voor drie maanden dichtgetimmerd. Uit rapportage van de politie blijkt namelijk dat in het pand 6000 gram hennep is aangetroffen.

De loods per vandaag voor onbepaalde tijd gesloten. De politie heeft daar een vuurwapen met bijbehorende munitie gevonden, evenals 1400 gram geperste hennep en apparatuur dat wordt gebruikt bij handel in verdovende middelen.

'De aanwezigheid van drugs en wapens brengt een verhoogd risico op criminele activiteiten in of rond de panden met zich mee. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid', aldus de gemeente in een persbericht.