Tweehonderd duurzame huurwoningen voor middeninkomens bij Amstelstation

Tegenover het Amstelstation worden tweehonderd duurzame huurwoningen gebouwd. Ongeveer tachtig procent hiervan is bestemd voor middeninkomens. De rest is voor de vrije sector.

De gemiddelde woninggrootte van de nieuwe huizen gaat zo'n 140 vierkante meter worden. Daardoor zullen de woningen geschikt zijn voor grotere gezinnen, jubelt de gemeente in een persbericht.

Op straat zullen verschillende maatschappelijke- en commerciële voorzieningen komen zoals een supermarkt, horeca, broedplaatsen voor kunstenaars, Spirit en een centrum voor huiswerkbegeleiding.

Zonnepanelen

Op de daken van de twee gebouwen en in de gezamenlijke tuinen komen een toekomstbestendige waterberging en waterhergebruikmethodes, voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten. Ook komen er zonnepanelen op de daken. De woningen zullen in 2022 worden opgeleverd.

Wethouder Laurens Ivens is in zijn nopjes met de plannen: 'Deze huurwoningen zijn hard nodig om aan mensen

met middeninkomens voldoende betaalbare woonruimte te bieden. Amsterdam moet een stad blijven

waar voor iedereen plek is om te wonen, ongeacht of je een laag, een gemiddeld of een hoog inkomen

hebt.'