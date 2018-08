In Amsterdam al 13 dagen een hittegolf (en dat duurt nog wel even)

Het is nog lang niet voorbij met de hitte. Meteoreologen vermoeden dat er een tweede hittegolf komt in ons land. De komende dagen blijft de temperatuur namelijk boven de 25 tot 30 graden. Máár voor Amsterdam geldt nog steeds de eerste hittegolf volgens meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.

Om van een landelijke hittegolf te kunnen spreken moet het vijf dagen achterelkaar minimaal 25 graden zijn in de Bilt. Dit is waarschijnlijk (weer) het geval komende dagen. Van 15 juli tot en met 27 juli was er sprake van een officiële hittegolf in de Bilt. Maar deze dertien dagen durende warmte is geen record. In de zwoele zomer van 1975 is het maar liefst 18 dagen achter elkaar zo warm geweest.

Amsterdam andere normen

Het KNMI beheert in Nederland ruim 20 automatische weerstations. Zo ook een op Schiphol, die het weer in Amsterdam meet. Volgens Van Wezel is er daarom voor Amsterdam geen sprake van een 'tweede' hittegolf. 'Er is al sinds 19 juli op Schiphol niet onder de 25,6 graden gemeten. Dit betekent nog steeds dat wij in de hittegolf zitten. In de Bilt daarentegen zijn er meerdere buien geweest en is de temperatuur onder de 25 graden geweest. In Amsterdam is er dus een aanhoudende zomerse hitte.'

Onzeker

Of we de hele zomer mooi weer krijgen durft Van Wezel niet te zeggen. 'Zo heet als vorige week? Die kans is heel klein maar ik sluit het zeker niet uit. Het is warm en de hittegolf loopt nog. Bovendien zien we nog geen sterke aanwijzingen van een omslag. Maar wat de tweede helft van augustus doet durf ik nog niet te zeggen.'

