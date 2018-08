Voorarrest volkszanger Mick Harren met twee weken verlengd

Mick Harren blijft langer vast zitten. De Amsterdamse volkszanger, die in Purmerend woont, zou daar vorige week in een kroeg een pistool tegen het hoofd hebben gezet van zijn 24-jarige ex-stiefzoon

Het incident vond plaats in café De Stallen aan de Koemarkt in Purmerend. De zanger zou een wapen getrokken hebben na een opmerking van zijn voormalige stiefzoon. Hij zou Harren gevraagd hebben om zijn moeder voortaan met rust te laten, zo schreef De Telegraaf.

Vechtscheiding

Vier jaar geleden gingen Harren en zijn ex-vrouw uit elkaar en dat is inmiddels uitgelopen op een langdurige vechtscheiding. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harren van bedreiging en van overtreding van de Wet Wapens en Munitie.

Nepwapen

Harren's zoon Bowy gaf maandag een uitgebreid interview aan de De Telegraaf. Daarin zegt hij dat zijn vader al jaren bedreigd wordt door zijn stiefzoon. Het wapen dat hij gebruikt zou hebben was een nepwapen. 'We hebben een lamp, een soort kandelaar met een revolver eraan, nep natuurlijk. Die had mijn vader er toen afgezaagd. Hij heeft hem niet altijd bij zich en achteraf kun je zeggen: dat was niet slim, maar ik snap 'm heel goed. Het zijn geen lieve jongens die hem bedreigen'.

