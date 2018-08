Dries Roelvink blijft dromen: na uitverkocht Paradiso wil hij naar Carré

De carrière van Dries Roelvink lijkt definitief in een tweede lente terecht te zijn gekomen. Na het uitverkopen van Paradiso wil de volkszanger ook een show gaan geven in Carré.

Op 10 september speelt Dries zijn show in de Amsterdamse poptempel. Ook is de zanger al bezig met plannen voor daarna: een theatertour met een datum in Carré is de nieuwe droom van de volkszanger.

Meerdere theaters in Nederland hebben al aangegeven Dries te willen boeken. 'Een stuk of zeven zijn het er nu', zegt hij enthousiast tegen RTL Boulevard. Onder andere Roosendaal, Breda en Arnhem willen de show naar hun stad halen.

De aanvraag voor Carré is ook al gedaan. 'Het is nu wachten op een datum. Dat horen we half augustus.' Als het optreden in het Koninklijke Theater doorgaat wil Dries groots uitpakken. Hij gaat namelijk twee nummers opnemen met het Metropole Orkest.