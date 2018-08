Naomi in elkaar geslagen na beschermen van bange jongen

Naomi Leijder probeerde afgelopen zondag een jongen te redden, die door een groep van zo'n 30 jongeren achterna werd gezeten op station Bijlmer Arena. Uiteindelijk werd ze zelf in elkaar geslagen.

Naomi had net een 'hartstikke gezellige avond gehad bij Kwaku'. Ze liep rond 22.30 uur met haar moeder en twee vriendinnen terug naar het station, toen ze de achtervolging zagen. De bange jongen riep iets in de trant van 'Met z'n allen tegen één', vertelt Naomi tegen AT5.

Zelf wilde ze het slachtoffer te hulp schieten, maar in eerste instantie rende hij precies de andere kant op. De vier vrouwen besloten daarom maar om hun weg naar het busplatform te vervolgen.Totdat de jongen, die waarschijnlijk buitenom was gerend, plotseling alsnog hun kant op kwam.

'Uiteindelijk vloog hij recht in onze armen', vertelt Naomi. 'Wat doe je dan, die jongen moet beschermd worden', vult Naomi's moeder Joyce aan. 'Ik ben toen voor 'm gaan staan.'

Bloedend hoofd

De groep jongeren stelde zich vervolgens dreigend tegenover hen op. Doordat het viertal dingen riep als 'Blijf van 'm af', schoten ook andere vrouwen die getuige waren snel te hulp. Een van hen belde de politie. Ook straatcoaches en handhavers werden ingezet om de chaos onder controle te krijgen.

Wat er in de tussentijd gebeurde, kan Joyce niet meer precies navertellen. Ze weet nog dat een van de vriendinnen schreeuwde: 'Laat mijn vriendin met rust en mij ook want ik ben zwanger.'

'Ik dacht toen meteen: er is iets met mijn kind aan de hand. En toen zag ik inderdaad dat Naomi voor de Burger King zat met een bloedend hoofd.'

'Help het slachtoffer, in plaats van te filmen'

Naomi bleek door een van de jongens te zijn aangevallen, nadat ze hem erop had aangesproken dat hij alles stond te filmen met zijn telefoon. 'Help het slachtoffer, in plaats van te filmen!', schreeuwde ze. De jongen sloeg vervolgens met zijn telefoon tegen haar hoofd.

Ondanks de schrik, blijft Naomi bij haar boodschap. Ze vertelde haar verhaal daarom ook op Facebook, in de hoop duidelijk te maken dat het filmen van geweldsincidenten echt niet kan. Daarnaast benadrukt Naomi dat ze de volgende keer niet anders zal handelen. 'Ik zou het zo weer doen om voor iemand op te komen die 30 man achter zich aan heeft.'

Verdachte aangehouden

Naomi heeft nog steeds veel last van haar oog, zeker nu de zon schijnt. Toch gaat het naar omstandigheden 'wel gewoon ok'. Op aanraden van de aanwezige agenten heeft ze inmiddels aangifte gedaan.

De politie zegt inderdaad op de hoogte te zijn van de mishandeling en de zaak te onderzoeken. Er was sprake van meerdere daders, zo bevestigt een woordvoerder, en er is al één verdachte aangehouden.