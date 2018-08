Uitslaande brand in woning Reguliersgracht onder controle

In een woning aan de Reguliersgracht heeft vanavond brand gewoed. Het vuur brak rond 19:30 uur uit en was korte tijd uitslaand.

De brandweer was met meerdere wagens ter plaatse om de brand te bestrijden. Volgens een woordvoerder was er op het moment van de brand niemand aanwezig in de woning. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen.

Vermoedelijk is de brand op het balkon begonnen en overgeslagen naar de woning zelf. De brand is inmiddels onder controle. Brandweerlieden zijn nog wel even bezig met het nablussen.

Hoe de brand heeft kunnen onstaan is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of de woning nog bewoonbaar is. Er wordt onderzoek gedaan.