Gemeente gaat strijd aan met 'huis-aan-huisblad' City

De gemeente wil de regels rondom de verspreiding van huis-aan-huisblad 'City' aan gaan scherpen. Het krantje van Sjuul Paradijs, ex-hoofdredacteur van De Telegraaf, bestaat voor 88 procent uit reclame en voor 12 procent uit journalistieke producties.

De eis voor een 'huis-aan-huisblad': minimaal 10 procent van de inhoud moet journalistiek zijn. City voldoet daar dus aan. Toch meent de gemeente nu dat dit blad, waarvan de inhoud voor 88 procent uit reclame bestaat, niet aangemerkt kan worden als huis-aan-huisblad.

Omzeilen van regels

Uit de hele stad kwamen klachten binnen van bewoners met een ja-nee sticker. Sinds dit jaar mogen folders namelijk alleen bij mensen door de bus met ja-ja stickers. Maar een huis-aan-huisblad mag ook door de bus bij mensen met een ja-nee sticker. Dat betekent dat ruim 300.000 huishoudens het blad gevuld met 88 procent reclame nu dus ontvangen.

De gemeente onderzoekt nu verschillende mogelijkheden om City aan te pakken. Zo bestaat er de kans dat er een handhavingsprocedure komt omdat City volgens de gemeente 'niet het karakter van een huis-aan-huisblad heeft.' De kans dat het veel uithaalt lijkt klein, aangezien City binnen de bestaande regels blijft.

Definitie huis-aan-huisblad aanpassen

Meer voor de hand liggend lijkt de optie om de definitie van een huis-aan-huisblad aan te passen. De gemeente kijkt nu of dat mogelijk is. Tot slot 'overweegt de gemeente om alle huis-aan-huisbladen in een 'opt-in systeem' te plaatsen. Geen sticker op de deur zou dan moeten worden opgevat als een nee-nee sticker.'

'Geen milieucrimineel!'

Paradijs vindt het maar onzin. 'Je bent geen milieucrimineel als je dit leest', reageerde hij eerder op de ontstane kritiek.