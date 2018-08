Scanauto's Parkeerbeheer bekeuren auto's op 'eigen terrein' in Noord

Sinds de Noord/Zuidlijn is Noord geen parkeerwalhalla meer, in veel gebieden rondom de haltes is betaald parkeren ingevoerd. Maar Parkeerbeheer lijkt een beetje door te schieten in het handhaven. De scanauto's nemen een bedrijfsterrein aan de Grasweg ook mee in hun rondje en dat betekent dat er keer op keer boetes voor de werknemers én klanten worden uitgeschreven.

Er hangen drie bordjes met 'eigen terrein' op de parkeerplaats maar de boetes blijven toch binnen stromen. Peter, een van de werknemers die AT5 te woord staat, en zijn collega's hebben al 4 boetes gekregen per persoon van 50 euro per stuk. 'Binnen een week! Dat is een beetje zot hé?', aldus Peter.

Wielklem

De mensen die bij het bedrijf werken hebben al meerdere bezwaren ingediend. Maar dat levert weer een nieuw probleem op zegt Peter. 'Het probleem is dat de bekeuringen opstapelen en je het risico loopt dat je een autowielklem krijgt. Ik heb die brief al gekregen. Hierin staat dat als je vijf bekeuringen hebt of meer, de kans groter wordt dat de gemeente de wielklem er oplegt.'

Gemeente

Een woordvoerder van de gemeente stelt dat 'de handhaving op betaald parkeren tegenwoordig digitaal plaats vindt en controleurs van de gemeente zich dan ook niet op 'eigen terrein' moeten bevinden en daar moeten controleren. Als binnen die grens boetes worden uitgeschreven klopt dat niet.' De gemeente zegt te gaan onderzoeken hoe dit kan. 'We hopen dat de gemeente snel maatregelen neemt, zodat ze dit stukje parkeerterrein overslaan', aldus Peter.

