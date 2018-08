'Schipholtaxi's in top 10 duurste ritten'

Schiphol staat op de tiende plaats als het gaat om tarieven van een taxirit van de luchthaven naar de stad.

Dat blijkt volgens De Telegraaf uit een Brits-Nederlands onderzoek. Een ritje met een officiele Schipholtaxi naar Amsterdam kost gemiddeld 40 euro, dat is 2,65 euro per kilometer.

Reizigers zijn het meeste kwijt aan een taxi vanaf het vliegveld in Genève, die kost daar 5,67 euro per kilomter. Ook Zürich, Kopenhagen, Nice, Düsseldorf en Brussel zijn relatief duur, met bedragen tussen de drie en vijf euro per kilometer.

In landen als Turkije, Polen en Rusland zijn taxiritten vanaf de luchthaven volgens het onderzoek het goedkoopst. Ze kosten vaak nog geen halve euro per kilometer. Daardoor is een passagier voor een rit vanaf de luchthaven soms maar zeven euro kwijt.