Gemeentebordeel: 'Politie neemt ons niet serieus, nieuwe Saban B. loopt al over Wallen'

Het door de gemeente geïnitieerde raambordeel My Red Light uit flinke kritiek op de politie en de gemeente. Meldingen over gedwongen prostitutie zouden door de politie niet serieus worden genomen. Daarnaast zou de 'strenge regelgeving' van de gemeente juist voor een averechts effect zorgt. 'De nieuwe Saban B. loopt al over de Wallen', vertelt bestuursvoorzitter en ex-sekswerker Justine le Clercq.

Het bestuur van My Red Light voert al langer gesprekken met gemeente en politie over de misstanden op de Wallen, maar voelt zich niet gehoord. Het afgelopen jaar zou het bestuur vier meldingen van mensenhandel hebben gedaan. Slechts in twee van de gevallen zou de politie hebben ingegrepen.

Gedwongen

Het dieptepunt was onlangs, toen een vrouw zelf toegaf gedwongen te werken en de politie niet kwam. 'Het is superheftig dat iemand vertelt gedwongen te werken. Normaal vertellen meiden dat ook niet. We hebben de politie meteen gebeld en op ze gewacht, maar ze kwamen niet', aldus een boze Le Clercq.

De politie schrijft dat er op het moment van de melding geen prostitutiecontroleurs aanwezig waren. De melding werd per mail doorgestuurd naar het Prostitutieteam, maar door een technisch mankement kwam die mail pas veel later aan, aldus de politie.

Spoorloos

Inmiddels is het slachtoffer spoorloos, tot grote frustratie van Le Clercq. 'Dan spreek je met de politie en gemeente af dat je belt als je iets raars ziet. Dat hebben we nu al vier keer gedaan en tot nu toe is dat steeds heel teleurstellend afgelopen. Of ze komen niet opdagen of we moeten op het matje komen omdat we de melding niet helemaal precies goed gedaan hebben.'

De gemeente laat vandaag aan AT5 weten dat de meldingen wel in behandeling zijn genomen, maar dat er verder -in het belang van het onderzoek - niet op in wordt gegaan.

Opening

Op 16 mei, vorig jaar, opende My Red Light haar deuren. Een wereldwijde primeur, omdat het de eerste keer was dat sekswerkers zelf het bordeel gingen runnen. Geen pooiers en geen mensenhandel. Althans dat was het idealistische idee van het 'gemeentebordeel', waar Eberhard van der Laan zich hard voor maakte. Maar na een jaar blijkt de realiteit anders.

Ook My Red Light krijgt te maken met sekswerkers die worden gedwongen. Le Clercq: 'We zijn met idealen begonnen waarvan we nu weten dat die niet kloppen. Ik heb ooit beweerd dat er nauwelijks mensenhandel en dwang heerst op de Wallen, maar daar ben ik van teruggekomen.'

Regelgeving en boete

Sinds de dood van Van der Laan heeft het bestuur het gevoel dat ze juist wordt tegengewerkt. De gemeente hanteert de regel dat exploitanten die vermoeden dat een prostituee niet vrijwillig werkt, dat tijdig moeten melden. Doen ze dat niet op tijd dan wordt de vergunning afgepakt of een dwangsom opgelegd.

Dat laatste gebeurde bij My Red Light. De gemeente legde een flinke dwangsom van 25.000 euro op, want het bestuur had niet op tijd gesignaleerd dat deze vrouw gedwongen werd. 'Als dat het resultaat is dan wil geen exploitant meer meldingen doen. Daar zitten we allemaal mee. Aan de ene kant wil je mensenhandel melden, maar aan de andere kant weet je ook dat je dan ontzettend veel heftigheid op je dak krijgt.'

Tekort agenten op de Wallen

Volgens Le Clercq neemt dus de bereidheid om misstanden op de Wallen aan te geven juist af. Daarnaast als er al wordt gemeld, dan is het nog maar de vraag of de politie genoeg mankracht heeft om iemand te sturen. 'We hebben gisteren met de politie om de tafel gezetten. Wat blijkt: ze hebben te weinig agenten.'

Burgemeester Femke Halsema wil, net als haar voorgangers, dat er snel extra agenten komen op de Wallen. Maar tot die tijd hebben vrouwenhandelaren vrijspel, volgens Le Clercq. Zo zou al een nieuwe Saban B. op de Wallen lopen. 'Wij zouden willen dat er nu wordt ingegrepen en niet pas over een paar jaar als er al meerdere slachtoffers zijn gevallen', aldus een ongeruste Le Clercq.

Blog over de misstanden

Volgens Le Clercq is de kans groot dat het gemeentebordeel ten onder gaat aan de strenge regelgeving. Als laatste redmiddel hopen ze door te gaan bloggen de stad wakker te schudden. Het eerste verhaal is vanaf vandaag te lezen op de website My Red Light.