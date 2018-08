'Straks mogelijk vergunning nodig voor grote plezierboten'

Wie met meer dan twaalf man op een boot door de binnenstad wil varen, heeft in de toekomst mogelijk een vergunning nodig.

Dat meldt De Telegraaf. De vergunningplicht moet het aantal boten met drinkende feestvierders en daarmee overlast voor binnenstadbewoners beperken.

Als schippers zo'n vergunning willen krijgen, dan zouden ze volgens de krant een 'Amsterdams vaarcertificaat' moeten halen. Daarin staat onder meer dat de mensen op de boot geen lawaai maken en harde muziek afspelen.

Afgelopen maandag werd bekend dat het aantal klachten over overlast op het water flink is gestegen. In 2017 kwamen er nog 1139 overlastmeldingen in een heel jaar binnen, dit jaar zijn het er al 2800.

Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma zegt tegen de krant dat er inderdaad over nieuwe regels wordt nagedacht. 'Daarbij is ook een voorstel gedaan om plezierboten met meer dan 12 passagiers een vergunning te laten aanvragen.'



