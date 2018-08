'Kenneth Vermeer opnieuw veroordeeld tot reservebank'

Voor de derde keer in zijn carrière lijkt Kenneth Vermeer zijn plek onder de lat kwijt te raken. Volgens De Telegraaf is Justin Bijlow de nieuwe nummer één bij Feyenoord.

Door het vertrek van Brad Jones naar Saudi Arabië moesten de Rotterdammers een nieuwe doelman kiezen. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest verrassend genoeg voor Bijlow in plaats van Vermeer.

Kwetsbaar

De geboren Amsterdammer doorliep de jeugdopleiding van Ajax en kreeg in 2011 een kans als eerste keeper door het vertrek van Maarten Stekelenburg naar AS Roma. Vermeer viel op door zijn katachtige reflexen, maar ook zijn merkwaardige uittrappen en kwetsbaarheid bij hoge ballen.

Na een reeks zwakke optredens kreeg Jasper Cillessen in 2013 de voorkeur van toenmalig trainer Frank de Boer. Vermeer had geen uitzicht meer op een basisplaats en mocht als dank voor zijn bewezen diensten op zoek naar een nieuwe club. Die nieuwe club werd Feyenoord en dat werd hem niet altijd in dank afgenomen.

Vermeer kende twee uitstekende seizoenen in Rotterdam, maar raakte in 2017 voor de zoveelste keer in zijn loopbaan geblesseerd. Als vervanger werd Brad Jones, net als Cillessen afkomstig van NEC, aangetrokken. Toen Vermeer weer terugkwam van zijn blessure was Jones zo goed bevallen, dat hij zijn basisplaats mocht houden.

Club Brugge

Weer op zoek naar een basisplaats kwam Vermeer bij Club Brugge uit, waar hij de tweede seizoenshelft van 2017/18 op huurbasis voor uitkwam. Door blessures kwam hij in België echter maar tot zeven duels. Club Brugge besloot geen gebruik te maken van de optie tot koop, waardoor Vermeer nu weer is teruggekeerd naar Feyenoord. Daar wacht dus hoogstwaarschijnlijk opnieuw een plek op de bank voor hem.

