Ajax jaagt, zonder Dolberg, verder op Champions League-ticket in Oostenrijk

Het kan Ajax vanavond al lukken zich te verzekeren van een Europees avontuur. Als de ploeg van trainer Erik ten Hag er in slaagt de 2-0 voorsprong tegen het Oostenrijkse Sturm Graz te verdedigen wacht in ieder geval de Europa League.

Dat moeten de Amsterdammers dan wel doen zonder aanvaller Kasper Dolberg. De Deense spits is geblesseerd en zodoende niet inzetbaar in het kwallificatieduel voor de Champions League.

Dit hoogste Europese podium is sowieso nog ver weg, al slaagt Ajax er vanavond in de 2-0 voorsprong overeind te houden. Om de Champions League daadwerkelijk te bereiken moet hierna nog worden afgerekend met Standaard Luik en daarna met een nog onbekende tegenstander. Wel plaatst Ajax zich, bij een goed resultaat vanavond, sowieso voor de groepsfase van de Europa League.



Aankopen

Onbekend is nog of aankopen Dusan Tadic en Daley Blind vanavond al aan de aftrap verschijnen. Beiden begonnen later aan de voorbereiding van het seizoen. Zakaria Labyad, die vorige week nog een schorsing uitzat, zit ook bij de wedstrijdselectie.



Sturm Graz - Ajax begint vanavond om 20.30 uur.