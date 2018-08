'Ongekend gênant dat er ook bij gemeentebordeel gedwongen prostitutie is'

Het CDA en de ChristenUnie vragen het stadsbestuur om opheldering over de situatie op De Wallen. Het door de gemeente geïnitieerde raambordeel My Red Light uitte vandaag flinke kritiek op politie en gemeente.

Bestuursvoorzitter Justine le Clercq zei tegen AT5 dat de politie meldingen over gedwongen prostitutie niet serieus neemt en dat de 'strenge regelgeving' van de gemeente voor een averechts effect zorgt. Zo kreeg My Red Light zelf een dwangsom van 25.000 euro, omdat het bestuur volgens de gemeente 'te laat' meldde dat een prostituee gedwongen werd.

Bizar

'Het is bizar dat er ook bij My Red Light sprake is van gedwongen prostitutie', zegt CDA-raadslid Diederik Boomsma. 'De gemeente heeft er geld in gestopt omdat er een veilige plek moest komen zonder mensenhandel. En nu blijkt dat zelfs daar vrouwen gedwongen worden.' Hij noemt het 'ongekend gênant en verschrikkelijk'.

My Red Light belde ook zelf de politie nadat een prostituee aangaf dat ze gedwongen werd, maar er kwamen geen agenten omdat een mail door een technisch probleem niet aankwam. Daarna was de vrouw spoorloos. Boomsma: 'Ik ben heel kwaad dat een vrouw hulpt vraagt en door een technisch mankement we niet de hulp op tijd hebben kunnen aanbieden. Ongekend.'

Niet accepteren

Hij vindt dat de gemeente in ieder geval meer controleurs moet inhuren. 'Dat er te weinig agenten zijn weten we al lang, daar is keer op keer aandacht voor. Dit signaal is wel echt extreem. We moeten dit niet accepteren. De gemeente moet nu haar verantwoordelijkheid nemen en meer geld uittrekken om zelf onderzoek te doen op de Wallen.'

Ook Don Ceder van de ChristenUnie heeft het stadsbestuur vragen gesteld. 'Echt verschrikkelijk dat dit in Amsterdam gebeurt', twittert hij. 'We mogen als stad vrouwen niet zo in de steek laten.'

