Elke dag ruim 72.000 reizigers in Noord/Zuidlijn

In de eerste week na de start van de nieuwe dienstregeling van het GVB hebben ruim 72.000 reizigers dagelijks met de Noord/Zuidlijn gereisd.

Dat blijkt uit de eerste reisgegevens van 23 tot en met 26 juli 2018, zo laat het GVB vandaag weten. De openingszondag van 22 juli trok hetzelfde aantal reizigers als de doordeweekse dagen.

De verwachting is dat vanaf september de reizigersaantallen omhoog gaan. Het vervoersbedrijf start dan een nieuwe campagne, zodat 'via verschillende kanalen zoveel mogelijk reizigers goed geïnformeerd worden over de veranderingen bovengronds'.

Naar verwachting zal de Noord/Zuidlijn de komende jaren door steeds meer mensen gebruikt worden en rond 2030 op een gemiddelde werkdag rond de 121.000 reizigers vervoeren.