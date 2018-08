Apple-navigatie stuurt fietsende toeristen door de Piet Heintunnel

Rare taferelen in de Piet Heintunnel vanmiddag. Er werden vier fietsers gespot in de tunnel. De nietsvermoedende toeristen volgden hun GPS en belandden zo in de tunnel.

'Ik volgde de navigatie en toen zijn we de tunnel ingegaan. Ik dacht nog: hier mag je niet fietsen. Ik wil niet als een sukkel overkomen, maar als je naar de GPS kijkt, zegt hij: ga de tunnel in', zegt de verbaasde toerist tegen AT5. De toeristen waren op weg naar naar Blijburg. 'We hadden wel dood kunnen gaan.'

'Het is de schuld van Apple'

De toerist was ziedend op Apple. 'Het was Apple die ons deze kant opstuurde. Als de politie iets van ons wil, klaag ik Apple aan.' De politie was snel ter plaatse en sprak duidelijke taal tegen de toerist. 'Je kunt toch ook zelf nadenken, Ze rijden hier wel 100 km per uur', briest de agent.

GPS stuurt fietsers inderdaad Piet Heintunnel in

AT5 heeft het zelf ook nog even getest en het klopt, Apple's Kaarten stuurt voetgangers en fietsers inderdaad de Piet Heintunnel in. De communicatie-afdeling van Apple was vandaag onbereikbaar voor een reactie.