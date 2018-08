Brandweer waarschuwt: 'Twee keer brand door niet gedoofde sigaretten'

De brand die vanmiddag rond 14:00 uur woedde op de Wilhelminastraat in West is vermoedelijk veroorzaakt door een sigaret die niet volledig was gedoofd.

Dat meldt de brandweer. De brand begon op een balkon en meerdere brandweerwagens kwamen hierop af. Op een foto van een omstander was een flinke rookwolk te zien.

Ook de brand op de Reguliersgracht gisteravond is vermoedelijk veroorzaakt door een sigaret die niet helemaal uit was. De brand begon ook daar op het balkon en sloeg over naar de woning.

Dringend oproep

De brandweer doet daarom een dringend oproep om extra op te letten bij het uitdoen en weggooien van een sigaret. Door de droogte van de afgelopen weken kan een klein sigaretje al leidde tot een grote brand. 'Advies: doof sigaretten altijd in een asbak.'

#Brandonderzoek na brand op #balkon #droogte. Brand vanmiddag op de #Wilhelminastraat ontstaan door sigaret in een plantenbak. Gisteren was er brand op een balkon bij de #Reguliersgracht, vermoedelijk ontstaan door dezelfde oorzaak. Advies: doof sigaretten altijd in een asbak. — Brandweer AA (@BrandweerAA) August 1, 2018