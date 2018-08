LHBTIQ+ serie: Bi Louise vertelt: 'Mensen willen dat je kiest'

Lesbische, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer. Dit is waar de letters van de afkorting LHBTIQ+ voor staan. In het kader van Pride Amsterdam maakt AT5 de LHBTIQ+ portrettenreeks. Vandaag is de beurt aan Louise Barendregt met de letter B.

Louise had nooit bewust over haar seksualiteit nagedacht totdat zij een meisje leerde kennen die op meisjes viel. 'Toen heb ik er voor het eerst over gepraat. (...) Toen ben ik door een heel proces gegaan. Eerst dacht ik ik val op mannen en vrouwen. Toen alleen op vrouwen en toen toch weer op mannen. En nu weet ik voor mezelf, ik kan op allebei gewoon vallen.'

Eerste keer uit de kast komen

Louise komt er op de basisschool achter dat zij biseksueel is. 'Ik heb heel veel geluk gehad dat zowel mijn ouders als mijn vrienden het allemaal wel prima vinden. Ik denk dat het lastig is zelf het een naam te geven. Dat is ineens zo'n hele stap, de eerste keer uit de kast komen.'

Niet minder bi

Volgens Louise willen mensen eigenlijk dat je een keuze maakt. 'Op het moment dat ik een vriendinnetje had, zeiden mensen oh, dan ben je lesbisch en als je met een jongen bent ben je hetero. Er wordt al heel snel gedacht dat het ligt aan de partner die je hebt, maar het maakt je natuurlijk niet minder bi, als je een monogame relatie hebt.'

Queertalk

Louise heeft een vlog genaamd Queertalk. In de vlog gaat ze in gesprek met mensen binnen en buiten de queer gemeenschap, dat doet ze 'om te kijken hoe divers gender en seksualiteit eigenlijk is. Verschillende levensverhalen, wat zijn de dingen waar mensen tegenaan lopen? De mooie en de negatieve kanten van de community.'