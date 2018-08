'Clarence' en 'Edje' figureren in fietstour Kamp Seedorf

Het collectief Kamp Seedorf timmert druk aan de weg. De streetart-kunstenaars komen vandaag met twee nieuwe werken: een van Edgar Davids en een van naamgever Clarence Seedorf.

Het Almeers-Amsterdamse collectief fleurt al jaren de stad op met bijzondere stickers en muurschilderingen. Hierbij zijn met name voetballers te zien, maar bijvoorbeeld ook oud-burgemeester Van der Laan en rapper Kendrick Lamar.

Vandaag komt het collectief met een gratis fietstour langs hun werken. Oplettende tourgangers kunnen langs de route een goodie-bag vinden.

Om de fietsroute te promoten, kwam Kamp Seedorf vandaag met twee nieuwe werken: een van Clarence Seedorf op de Molukkenstraat en een van Edgar Davids bij metrohalte Strandvliet, vlakbij de Arena.

'Het is lekker weer in Amsterdam dus hebben we een fietstocht die langs al onze pieces gaat gemaakt', geeft Kamp Seedorf tegenover AT5 aan. 'Daarnaast moet Ajax vanavond natuurlijk spelen dus vandaar dat we twee Ajax-legends bij de tour hebben gezet'.