Ajax heeft geen kind aan Sturm Graz

Ajax heeft met speels gemak de derde voorronde van de Champions League bereikt. De ploeg van Erik ten Hag won moeiteloos van het Oostenrijkse Sturm Graz: 1-3.

Sturm Graz had veel balbezit in het begin van de wedstrijd, maar wist geen echte kansen te creëren. Ajax bleef makkelijk overeind. Dusan Tadic, die vandaag zijn basisdebuut maakte, kreeg na een kleine vijf minuten de eerste kans van de wedstijd. Zijn stiftje werd echter gepareerd door de doelman van de Oostenrijkers.

Huntelaar maakt gemiste kans goed

Na dik twintig minuten spelen kreeg Klaas-Jan Huntelaar een levensgrote kans. De spits miste echter scherpte en zijn inzet werd gekeerd door doelman Jörg Siebenhandl. Zeven minuten voor rust was het wel raak voor de nummer 9 van Ajax. Op aangeven van David Neres schoot Huntelaar de bal in de verre hoek. Zo ging Ajax met een goed gevoel de kleedkamer in.

Ajax begon voortvarend aan de tweede helft. Na amper 3 minuten spelen wist Tadic het net te vinden. De Serviër kon de bal simpel intikken na een afgemeten voorzet van Noussair Mazraoui. Een klein kwartier voor tijd maakte Huntelaar na een slimme steekpass van invaller Maximilian Wöber zijn tweede van de avond.

Enorme blunder Onana

De avond werd afgesloten met een enorme flater van keeper André Onana. De doelman nam een terugspeelbal van Matthijs de Ligt verkeerd aan en zo rolde de bal het doel in. De goal was slechts voor de statistieken.

Ajax kan zich nu opmaken voor een dubbele confrontatie met het Belgische Standard Luik. Een ding weet Erik ten Hag wel: de groepsfase van de Europa League is binnen.