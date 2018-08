Frenkie de Jong: 'Klaas-Jan wilde weer een hattrickje maken'

Ajax is vanavond met vlag en wimpel geslaagd voor de de eerste Europese uitwedstrijd van het seizoen. Frenkie de Jong kijkt tevreden terug.

De ploeg won met 1-3 van het Oostenrijkse Sturm Graz. 'Het leukste is dat we gewonnen hebben', reageert De Jong. 'De eerste goal was toch het lekkerste. Niet dat je er dan al bent, maar dan moeten ze er nog vier maken, dus dan wordt het heel moeilijk voor ze.'

De Jong stond achterin opgesteld. 'Er is veel over gezegd, maar als je deze wedstrijd veel de bal krijgt dan is het achterin ook prima. Maar iedereen weet wel dat ik een middenvelder ben en ik denk dat ik er ook wel terecht kom.'

Hij leek te balen toen Klaas-Jan Huntelaar de bal zelf hield. 'Die Klaas wilde waarschijnlijk weer een hattrickje maken. Ik snap hem ook wel, maar die had hij wel terug mogen leggen inderdaad.'