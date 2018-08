Eiting: 'We gingen niet met bepaalde verwachtingen de wedstrijd in'

Ajax heeft gisteravond gemakkelijk gewonnen van Sturm Graz. Het werd 1-3.

Carel Eiting had, anders dan sommige supporters, van tevoren niet gedacht dat het een makkelijke overwinning werd. 'Ik heb ze nooit eerder zien voetballen. We hebben natuurlijk wel beelden gezien, maar dat betekent niet dat we met bepaalde verwachtingen de wedstrijd in gaan.'

Op de vraag of Frenkie de Jong wel eens praat over een mogelijk vertrek bij Ajax antwoordt Eiting: 'We hebben het over alles, zoveel zaken bespreken we. Ik wil zeker dat hij blijft, honderd procent. Je moet het natuurlijk subtiel brengen, maar wat voor mij voorop staat is dat ik er ook voor hem ben. Natuurlijk ben ik er voor Ajax, maar ook voor hem. Volgens mij wil hij heel graag blijven, maar we gaan meemaken wat er gaat gebeuren.'

Na de wedstrijd zat De Jong 'vol adrealine'. 'Misschien ga ik nog een beetje lullen over de wedstrijd. Lullen mag ik niet zeggen van mijn opa en oma, dus ik bedoelde even napraten.'

