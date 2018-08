'Gebiedsverbod in één op de vijf gevallen genegeerd'

Een door de burgemeester opgelegd gebiedsverbod wordt in zo'n een op de vijf gevallen overtreden.

Dat meldt De Telegraaf. De krant heeft cijfers bij de gemeente opgevraagd. Daaruit blijkt dat burgemeesters van de stad in de afgelopen twee jaar ruim honderd gebiedsverboden hebben opgelegd, zo'n twintig verboden werden genegeerd.

Een gebiedsverbod wordt bijvoorbeeld opgelegd vanwege handel in (nep)drugs, bedreiging of relschoppen tijdens voetbalwedstrijden. Wie het verbod negeert, kan een boete, taakstraf of gevangenisstraf krijgen.