Nieuw onderzoek naar radicaliseringsaanpak na onthulling in NRC

Twee vermoedelijke jihadronselaars konden jarenlang hun gang gaan, zonder dat de gemeente hen in de gaten hield. De politie wilde het tweetal namelijk niet opnemen in de radicaliseringsaanpak omdat dit 'onderzoek in de weg zou zitten'.

Dat onthult NRC. De politie wilde vorig jaar niet dat de twee vermeende ronselaars in de radicaliseringsaanpak zouden belanden, omdat dit een al lopend politieonderzoek zou dwarsbomen. De ronselaars hadden allebei functies in moskeën en konden zo ongemoeid zieltjes winnen.

De gemeente en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vonden dit een 'onwenselijke' situatie. Uiteindelijk kwamen de twee verdachten alsnog in de aanpak van de gemeente terecht. Toen bleek dat het politieonderzoek überhaupt niet meer speelde, maar de politie dit niet had laten weten.

Onderzoek

Burgemeester Femke Halsema laat in een reactie aan de krant weten dat de gemeente opnieuw onderzoek zal doen naar de radicaliseringsaanpak. De driehoek van gemeente, politie en justitie zullen gezamenlijk de besluitvorming rond 'een aantal cases nauwkeurigs construeren', zegt een woordvoerder.

'Mocht daaruit blijken dat de samenwerking beter kan, dan neemt de driehoek de nodige maatregelen', aldus een de woordvoerder van Halsema, die ook gaat onderzoeken wie de informatie lekte naar NRC. Halsema vindt het 'zorgwekkend dat vertrouwelijke en gevoelige informatie bij de media terecht is gekomen'.

Eerder deed terrorisme-expert Beatrice de Graaf al onderzoek naar de radicaliseringsaanpak van de gemeente. Aanleiding hiervan was de belangenverstrengeling van de inmiddels ontslagen beleidsmedewerker Saadia Ait-Taleb.