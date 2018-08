Consumentenbond: 'Kwaliteit en veiligheid van de thuiszorg is alarmerend'

Vrijwel alle thuiszorgorganisaties voldoen niet aan de randvoorwaarden voor leveren van goede en veilige zorg. Dat blijkt uit bezoekjes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Bijna de helft van de bezochte thuiszorgorganisaties in Nederland voldoet aan hooguit vier van de vijftien gestelde randvoorwaarden. Van de zeven bezochte thuisorganisaties in Amsterdam kreeg maar één instelling bij het eerste inspectieonderzoek een voldoende.

Dat blijkt uit een analyse door de Consumentenbond. De IGJ bezocht in 2017 en 2018 de thuiszorgorganisaties. In Amsterdam ging het om Ari Care, De Vrolijke Zuster Thuiszorg, Thuiszorg Aristides' Care, Susanna Zorg, ZorgAZ, Candeas Thuiszorg en Sterck. Alleen laatsgenoemde voldeed als enige wel aan de voorwaarden bij het eerste inspectiebezoek.

De inspectie gaat onder andere na of medewerkers bevoegd zijn om medische handelingen uit te voeren, of medicijnen correct worden toegediend en of fouten worden gemeld. De IGJ constateerde onder meer dat ongeschoold personeel verpleegkundige handelingen uitvoert, zoals het toedienen van sondevoeding. Ook zijn er organisaties die fouten maken bij het geven van medicatie.

Verbetertraject

Na een verplicht verbetertraject van de IGJ voldeed meer dan de helft van de thuiszorginstellingen nog steeds niet aan alle randvoorwaarden.

Een voorbeeld daarvan is Candeas Thuiszorg die eerder verklaarde dat haar cliënten niet in hun vrijheid worden beperkt, maar bij nadere inspectie komt naar voren dat het personeel deuren voor cliënten op slot doet, cameratoezicht houdt, gebruikmaakt van vastbindende verpleegdekens, cliënten vastzet in hun rolstoel en rolstoelen op de rem zet.

Pappen en nathouden

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De inspectierapporten laten een alarmerend beeld zien van de kwaliteit en veiligheid van de thuiszorg. En extra zorgelijk is dat de toezichthouder nauwelijks ingrijpt. De inspectie lijkt een beleid van pappen en nathouden te hanteren.'

'Het is onbegrijpelijk dat de inspectie hier zo laks in is. Dit is onacceptabel en wij eisen dan ook snel actie van de minister van VWS en de inspectie.’