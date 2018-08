Bussen Noord overvol, mogelijk 'passende maatregelen'

Door de invoering van de nieuwe dienstregeling zitten bus 34 en 35, die rondrijden in Noord, op sommige momenten 'erg vol'.

Dat schrijft het GVB in een evaluatie. 'Bij de lijnen 34 en 35 blijven we de komende tijd zorgvuldig volgen hoe vaak en op welke tijden deze het zwaarst belast worden zodat we passende maatregelen kunnen nemen wanneer dit nodig is.'

Het busnetwerk is in Noord behoorlijk op de schop gegaan. Veel bussen die voorheen naar Centraal Station reden, blijven nu aan de noordelijke kant van 't IJ en sluiten daar aan op de Noord/Zuidlijn. Ook is er een aantal haltes verdwenen.

Het vervoersbedrijf spreekt over het algmeen van een 'goede start' van de dienstregeling, maar wel zijn er naast de volle bussen meer 'aandachtspunten'. Zo werken de airco's in een aantal metro's niet en zijn er problemen met de elektronische reisinformatieborden bij de haltes op station Noord.

Ook rijdt er tegenwoordig een ouder type tram op lijn 19 tussen Sloterdijk en Diemen. 'Deze oudere voertuigen maken duidelijk wat meer lawaai en rijden minder comfortabel. Het is ouder materieel dat niet op korte termijn vervangen zal worden. Wel zijn er extra social seats geplaatst zodat reizigers die wat slechter ter been zijn, makkelijker een zitplaats bij de in- en uitgangen vinden.'

De problemen met de airco's in de metro's zijn wel 'opgepakt' en een deel van de elektronische borden op Station Noord is inmiddels gemaakt.