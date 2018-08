Zoetwaterkwallen gevonden in water bij Zeeburgerpad: 'Heel bijzonder'

Bewoners van het Oostelijk Havengebied hebben deze week kwallen gevonden in het water.

Het gaat om zeldzame zoetwaterkwallen, die een paar centimeter groot zijn. 'Ik zag wat witte vlekjes in het water en vroeg me af wat het was', vertelt een bewoner. 'Ik zag er steeds meer en dacht, dat zijn toch geen kwallen? Toen heb ik er een aantal opgevist met een emmer en bleken het inderdaad kwallen te zijn.'

Bijzonder

'Heel bijzonder', reageert Lex van Hees van Kwallenradar.nl. Hij houdt bij waar er in Nederland kwallen zijn gevonden. 'Met het mooie weer krijg ik meldingen over zoetwaterkwallen uit het hele land, maar uit Amsterdam eigenlijk nog niet. Het is nauwelijks voorgekomen, alleen een paar jaar geleden in het IJ.'

De kwallen zijn eerst poliepen die op de bodem liggen. Met warm weer worden ze groter en komen ze omhoog. 'Het is leuk om te horen dat ze in Oost zijn, want ik heb altijd aangenomen dat de kwaliteit van het Amsterdamse water niet goed genoeg was voor zoetwaterkwallen', zegt Van Hees.

Lees ook: Bijzondere vangst in de Amstel: 'Ik dacht dat het een haai was'

Niet gevaarlijk

Ze kunnen wel steken, maar zijn niet sterk genoeg om door de huid te dringen. 'Veel mensen weten niet wat het zijn. Ze vragen zich ook vaak af of ze gevaarlijk zijn, maar dat is niet zo.'

Inmiddels ligt het water bij het Zeeburgerpad vol blauwalg en zijn de kwalletjes niet meer te zien. Toch denkt Van Hees dat ze er nog wel zijn. 'Dat staat los van elkaar. Ze sterven pas als het minder mooi weer wordt, dat duurt soms een paar dagen en nu vermoedelijk een paar weken.'