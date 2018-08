'Levensgevaarlijke boom Postjeskade valt uit elkaar door droogte'

Foto: Foto via AT5 WhatsApp (06 5119 0938)

De gevaarlijke boom die dikke tak na dikke tak verliest op de Postjeskade, heeft het zwaar door de droogte in de stad. Komende week gaat de gemeente snoeien.

Bewoners van Westindische Buurt trokken dit weekend aan de bel toen er weer een paar flinke takken naar beneden waren gevallen. Ze hebben last van een specifieke boom. Het is een van de vele Candese populieren langs de kade, maar deze verliest al maandenlang takken.

De naar beneden donderende takken hebben al materiële schade veroorzaakt en de bewoners vrezen dat ook mensen gevaar lopen als er niet wordt ingegrepen. Het bleek echter een behoorlijk moeizaam proces om de gemeente op te laten draven voor maatregelen.

Snoeien

Stadsdeel West laat vandaag aan AT5 weten dat er volgende week toch actie ondernomen wordt. Dan worden meerdere Canadese populieren geïnspecteerd en gesnoeid. 'Hiervoor zullen eerst de parkeerplaatsen te worden afgezet. Bewoners worden hier de komende dagen over geïnformeerd', zegt een woordvoerder.

De Canadese populieren lijden onder de hitte van de afgelopen weken. 'Het is al lange tijd droog, er treedt dan een andere spanning op in 't hout waardoor takken spontaan kunnen afbreken. Bij de Canadese populier speelt dat probleem extra', zegt de woordvoerder van stadsdeel West.

En dit zijn nog de 'veilige' Canadese populieren. Maar liefst 936 van de circa 7000 Canadese populieren in de stad zijn zo gevaarlijk dat ze sowieso vervangen moeten worden. De andere 6000 bomen worden jaarlijks gecontroleerd. 'Zo kan het zijn dat een Canadese populier die bij het stadsbrede onderzoek (in 2017, red.) nog niet als risicoboom werd bestempeld, dat nu wel is.'