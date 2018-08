Compilatie: Elke dag Koningsdag door lawaaibootjes op de Amstel

Bewoners van de Amstel zijn alle lawaaierige bootjes met feestende passagiers helemaal zat. Ze besloten daarom gezamenlijk een reeks voorbijvarende feestboten te filmen.

Op de beelden komt alles en iedereen voorbij. Van verjaardagsfeestjes tot lallende studenten. De versterkte muziek aan boord van de bootjes levert een bijzondere selectie muziek op. Van volkszangers tot rappers en van rockers tot dj's. Het opvallendste liedje dat over de Amstel galmde is toch wel All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey.

De filmende bewoners uit Zuid zijn er klaar mee. 'We worden stapelgek en ziek van alle langsvarende feestboten, vanaf namiddag tot diep in de nacht', schrijft een van hen. 'De Amstel is inmiddels een feestboulevard. Elke dag is Koningsdag.'

De bewoners durven niet herkenbaar hun verhaal te doen, uit 'angst voor represailles'. Ze vertellen over gewiekste ondernemers die grof geld verdienen met pleziertochten. 'De verplichte naam van de boot hebben ze niet of is met tape gemaakt, dat kunnen ze dus makkelijk veranderen. Als het moet verven ze de boot in een andere kleur. Een groepsapp houdt hen op de hoogte van waar handhaving zich bevindt.'

De bewoners hebben wel zelf een aantal borden geplaatst om rust in de tent te houden, maar dat leidt nog niet tot verbetering. 'Handhaving doet haar best, maar kan het niet bolwerken.'