Activisten vanuit hele wereld op boot Canal Parade: 'Fantastisch dat ik mijn vriendin hier kan kussen'

Ze zijn er nog volop mee bezig, maar zaterdag is de boot van Amnesty International voor de Canal Parade echt klaar: hij moet de langdurige strijd voor LHBTI-rechten symboliseren. 'Wereldwijd zijn er veel activisten die hun nek uitsteken. Het is belangrijk om te laten zien wie die moedige mensen zijn', vindt Yara Boff Tonella van Amnesty.

De boot bestaat uit drie delen. Een zwart gedeelte, waar ook mensen in het zwart gekleed zijn, symboliseert de onderdrukking van de LHBTI-mensen. In het midden komt er een regenboog tevoorschijn, die het gevecht met de LHBTI-activisten moet uitbeelden.

'En het laatste gedeelte is kleurrijk en staat voor de moedige strijd van de activisten wereldwijd', zegt Boff Tonalla. 'Juist door dit soort mensen is verbetering mogelijk.'

Lees ook: New York en Amsterdam delen bootje tijdens Canal Parade

Rode verf in oog

Eén van de activisten die op de boot zal staan, is Vitalina Koval uit Oekraïene. Doordat ze zich zo inzet voor LHBTI-rechten, heeft ze al het nodige meegemaakt. Zo is ze tijdens een actie in haar land aangevallen door rechtse groeperingen.

'Het was nog maar vijf minuten tot het einde, ik dacht dat alles oké zou verlopen. Maar plotseling werd er rode verf in mijn ogen gegooid. Ik dacht dat ik blind werd.'

Lees ook: Burgemeester Halsema vaart mee met Canal Parade

Toch laat ze zich daar niet door ontmoedigen. 'Natuurlijk is het soms lastig. Ik wil een gezin met een kind, maar nu ben ik juist erg gedreven om door te gaan.'

Vriendin kussen

Meevaren op de boot met haar vriendin, betekent dan ook veel voor haar. 'Als je jezelf vrij voelt op de boot en je vriendin kunt kussen terwijl je mooie muziek hoort, dan is dat fantastisch.'