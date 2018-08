LHBTIQ+ serie: Chris wist van kinds af aan dat hij geen meisje was

Lesbische, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer. Dit is waar de letters van de afkorting LHBTIQ+ voor staan. In het kader van Pride Amsterdam maakt AT5 de LHBTIQ+ portrettenreeks. Vandaag is de beurt aan Chris Cops met de letter T.

Chris wist van kinds af aan dat hij geen meisje was. Hij hoopte dat ook hij, net als zijn oudere broers, mannelijke genitaliën zou krijgen. 'Ik dacht; die hebben allemaal een piemel, dus de mijne zal ook binnenkort vanzelf gaan groeien. Dan werd ik 's ochtends wakker en was er geen piemel gegroeid. Dat heb ik tot mijn zestiende gehoopt.'

Als peuter zag Chris er al niet meer als meisje uit, legt zijn moeder uit. 'Ik vond jou een "tomboy". Dus je kreeg een crossfiets, dan waren we op de Albert Cuypmarkt op zoek naar een soldatenbroek. Ik vond dat eigenlijk allemaal wel prima.'

Lastig

Chris durfde zijn moeder op vakantie te vertellen dat hij zich anders voelde. Hij vond dat lastig, omdat zijn ouders blij waren met een meisje. 'Als ouder was dat ook een ontzettend langzaam proces. Om echt door te laten dringen wat het betekent en hoe dat is. Dan heb ik het echt over vier, vijf jaar om aan dat idee te wennen. (..) Ik heb afscheid moeten nemen van het idee dat ik een dochter had.'

Op school werd Chris gepest en moest hij noodgedwongen van school veranderen. 'Ik heb tot vorig jaar en zelfs nu soms nog wel eens gedacht; was ik maar gewoon als jongen geboren dan was mijn leven wel makkelijker geweest.'

Dickpic

Voor Chris veranderde er een heleboel na zijn operatie waarbij hij een piemel kreeg. 'Ik zit op Grindr, en dan krijg je heel vaak een foto van iemand zijn piemel, zonder dat ik daarom vraag. Dat is wel een dingetje in de homoscene. Toen lag ik zo in het ziekenhuis en was ik zo blij. Ik stuurde een foto van mijn piemel naar mijn beste vriend, die is hetero.'

Gay Pride

'De Gay Pride maakt mij niet per se trots. Het laat mij wel zien dat ook al denkt men dat de emancipatie heel ver is, dat de emancipiatie nog niet is afgerond. Zo'n beetje onder elk artikel worden er comments onder gezet van; wanneer is er "Straight Pride". Je hebt nog extra veel hobbels als je homo of transgender of whatever bent. We zijn er nog niet.'