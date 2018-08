Eigenaar hotelpand wil vier extra verdiepingen: bewoners niet blij

Bewoners aan de Amstel zijn niet blij met de plannen van de eigenaar van een hotelpand om vier extra verdiepingen op het pand te gaan bouwen. Het gaat om het pand waar momenteel het Bridge Hotel in is gevestigd. Dat hotel moet per 1 januari 2019 de deuren sluiten omdat het huurcontract door de pandeigenaar niet wordt verlengd.

Dat meldt De Telegraaf. De extra verdiepingen waren eerst bedoeld om uit te breiden van 55 hotelkamers naar 85. De vergunning hiervoor is alleen niet verleend door de gemeente vanwege de hotelstop in de stad.

De eigenaar van het hotel heeft nu een tweede aanvraag gedaan en zegt de extra verdiepingen te willen gaan gebruiken als kantoorruimte. De aanvraag heeft voor verontwaardiging in de buurt gezorgd.

Bezwaar

Belanghebbenden konden tot en met 4 juli bezwaar maken tegen de vergunning. Vijf hebben daar gebruik van gemaakt. 'Deze bezwaren worden momenteel bestudeerd, waarna ze behandeld worden door een bezwaarcommissie', aldus een woordvoerder van de gemeente.

De buurt is bang dat het hotel de extra verdiepingen uiteindelijk alsnog gaat omzetten naar hotelkamers. Ook maken ze zich zorgen over hun uitzicht zodra het pand aan de Amstel vier verdiepingen extra heeft.

'Uitbreiding past mooi'

'We zitten al achter Carré dat in de jaren negentig de hoogte in schoot. Maar de gemeente zegt nu doodleuk dat de uitbreiding van het pand waar nu nog steeds het Bridge Hotel in zit, wel mooi zou passen, want Carré is ook al zo hoog', zegt buurtbewoner Joop van de Wint.

UPDATE 16.00 uur:

Het Bridge Hotel laat in een reactie weten dat het niets met de uitbreidingsplannen te maken heeft. Het hotel moet na 25 jaar de deuren sluiten, omdat de eigenaar van het pand besloten heeft om het huurcontract per 1 januari 2019 niet te verlengen.

'Door de sluiting en het feit dat het pand straks "leeg" staat, wordt er uitgebreid door de eigenaar van het pand', schrijft hotelmanager Marleen Huber-Bakker.

'Continu wordt het Bridge Hotel genoemd als de boosdoener, maar als iemand hier de dupe van is, dan is het het Bridge Hotel. Wij hebben nog maar enkele maanden om met alle 25 medewerkers vol passie hier te werken en dan staan we samen met de eigenaar van het hotel werkloos op straat.'