Horecaondernemers Leidseplein boos: 'Jongeren zeggen vakantiebaan op na uitspraken ombudsman'

De uitspraken dat het Leidseplein een 'urban jungle' is geworden waar wetteloosheid geldt, zijn ongefundeerd en totaal niet bewezen. Dat stellen horecaondernemers in het uitgaansgebied na de forse kritiek van de gemeentelijke ombudsman. Volgens de horecaondernemers is de realiteit anders dan de ombudsman schetst. 'Het is nog steeds veilig en prettig uitgaan op het Leidseplein.'

Ombudsman Arre Zuurmond deed zijn uitspraken nadat hij de woonsituatie aan den lijve had ondervonden. Hij woont tijdelijk drie of vier dagen per week op de Wallen om te kijken wat voor overlast centrumbewoners precies hebben. Zijn ervaringen vielen niet mee. 'Het was net alsof de Arena leegliep maar dan 24/7. Voor je deur schelden, vloeken, piesen, poepen, neuken. You name it.'

Maar volgens de horecaondernemers raken zijn uitspraken kant noch wal, laten ze bij monde van Robert Domhof van Belangenvereniging Uitgaansgebied Leidsebuurt weten. 'In samenwerking met de gemeente, politie en de ondernemers wordt erg veel tijd, energie en geld besteed aan de veiligheid en leefbaarheid van het gebied.'

Bij de ondernemersvereniging zijn zo'n 150 ondernemingen aangesloten die rondom het Leidseplein zijn gevestigd. 'Jongeren die een vakantie baan hadden, zijn door hun ouders gedwongen om hun baan op te zeggen omdat het hier te onveilig zou zijn om te werken', beweert Domhof.

Geen wetteloosheid

De ondernemers zijn blij dat burgemeester Femke Halsema, die naar aanleiding van de uitlatingen van ombudsman zelf poolshoogte ging nemen, Zuurmonds woorden niet overnam. Volgens haar is er geen sprake van complete wetteloosheid. Wel wil ze meer agenten op straat in Amsterdam. De ondernemers zijn het daarmee eens.