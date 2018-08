LHBTIQ+ serie: Het taboe op intersekse: niemand vertelde Juliette wat ze had

Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer. Dat is waar de letters van de afkorting LHBTIQ+ voor staan. In het kader van Pride Amsterdam maakt AT5 de LHBTIQ+ portrettenreeks. Vandaag vertellen we het verhaal van Juliette Kuling, die is geboren met een intersekse-conditie (I).

Juliette (49) is een vrouw. Maar dan zonder baarmoeder, zonder eierstokken en als tiener kwam ze niet in de puberteit. 'Mijn tienertijd was een vreselijke periode. Je wilt niet anders zijn dan de rest, maar dat was ik wel en daarom werd ik enorm getreiterd,' vertelt ze.

Juliette heeft een conditie die intersekse heet. Ze is geboren met lichamelijke kenmerken die zowel bij een vrouw als een man kunnen horen. Artsen opereerden om haar meer 'normaal' te maken, maar logen over de reden.

Juliette vertelt haar verhaal. Lees het hier of klik hieronder op de animatie.