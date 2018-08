'Omstreden El Tawheed-moskee bood onderdak aan IS-gangers'

De omstreden El Tawheed-moskee in West heeft onderdak geboden aan IS-gangers en terroristen. Dat schrijft De Telegraaf op basis van politiebronnen.

Ook heeft de krant een foto in handen, waarop te zien is dat een groep leerlingen een 'jihadclub' bezoekt in de moskee.

De groep verzamelt zich rondom een centraal figuur, die op een verhoging zit. Door politiebronnen wordt de man geïdentificeerd als een bestuurder van El Tawheed. In elk geval vier van zijn volgelingen staan bekend als 'zware jongens in extremistische kringen'.

Een van hen pleegde kort na het fotomoment een aanslag met een brandbom. Hij stak een jerrycan benzine aan bij een Amsterdams bedrijfspand en een woning, omdat daar een poster van Charlie Hebdo achter het raam hing. Een ander zou werken aan een explosief.

Politie niet welkom

Justitie was hier volgens De Telegraaf van op de hoogte. Toch is de moskee, die al jarenlang te boek staat als radicaal gebedshuis, niet gesloten.

De gemeente en politie hebben dan ook niet alle informatie over El Tawheed 'goed op een rijtje', zo schrijft de krant. Dat komt onder meer omdat de politie in principe niet welkom is in de moskee. De wijkagent mag alleen naar binnen als daarvoor een officiële afspraak is gemaakt met het bestuur.

'Mensen komen hier alleen om te bidden'

Wel zouden de politie en gemeente bezig zijn met een speciaal plan van aanpak, vanwege de dreiging van salafisme. Zo spraken er al meerdere beruchte predikers in de moskee.



De prediker Abdul-Jabbar van der Ven schreef bijvoorbeeld dat gelovigen over hun vrouwen moeten waken. Om zich te beschermen zouden ze zich moeten bewapenen met pizzasnijders 'om een gezicht te verminken' en pennen om 'een oog of nek te doorboren'.

'We hoeven niet te weten wie wat doet', reageert een bestuurder van de moskee. 'Mensen komen hier alleen om te bidden.'