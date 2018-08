'Delegatie AS Roma onderweg naar Ajax vanwege onderhandelingen Neres'

Gaat de 21-jarige Braziliaanse David Neres Ajax verlaten? Een delegatie van AS Roma zou namelijk onderweg zijn naar Amsterdam om straks vanaf 13:00 uur te praten over een mogelijke transfer van de rechtsbuiten.

Neres wordt al langere tijd in verband gebracht met de Italiaanse club. Volgens journalist Paulo Vinícius Coelho van UOL Esporte heeft AS Roma zo'n veertig miljoen over voor de Ajacied. Het bedrag zou zelfs tot vijftig miljoen kunnen oplopen.

Ajax nam Neres begin vorig jaar over van de Braziliaanse club São Paulo voor zo'n twaalf miljoen euro. Sindsdien speelde hij 51 wedstrijden in het shirt van Ajax en maakte zeventien doelpunten. Het contract van Neres loopt nog officieel tot 2021.

AS Roma lijkt Ajax sowieso met veel belangstelling te volgen. Al eerder deze zomer kocht het Justin Kluivert voor achttien miljoen euro. Ook waren er veel geruchten over een transfer van Hakim Ziyech naar Italië.