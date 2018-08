Opvallende Pride Bike gestolen, eigenaar nog niet gevonden

De politie heeft vannacht de speciale editie van de Pride Bike aangetroffen bij een bekende fietsendief.

Ondanks dat het framenummer achterhaald is, is er geen aangifte gedaan van diefstal van de fiets. De politie is dan ook op zoek naar de eigenaar.

Vorige week werden nog twee van deze speciale exemplaren weggegeven door het fietsenmerk Hollandia. Hoe veel exemplaren er in totaal in omloop zijn, is niet bekend. Wie denkt de eigenaar van de fiets te zijn, kan contact opnemen met de politie.