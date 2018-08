Politie schrijft minder boetes uit aan bedelaars

De politie lijkt minder druk met het uitschrijven van boetes aan bedelaars. In 2016 gingen werden er ruim 700 bonnen uitgedeeld, dit jaar staat de teller pas op 227.

Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf opvroeg. Onduidelijk is of het aantal bedelaars weer afneemt of dat agenten andere prioriteiten stellen. De politie kampt namelijk met een capaciteitstekort.

Lees ook: Acht bedelaars betrapt bij station Sloterdijk: 'Ze zijn allesbehalve zielig'

Sinds enkele jaren zijn er veel meer bedelaars in de stad dan voorheen. Vaak zijn ze onderdeel van georganiseerde bendes uit landen als Roemenië en Bulgarije. Ze delen zielige briefjes uit in de metro of doen alsof ze gehandicapt zijn. Ook zetten de bendes minderjarigen in om te bedelen. Ze slapen verborgen achter de bomen op illegale kampeerplekken.

Lees ook: 'GVB wil verbod bedelaars in metro'

De VVD stelde in 2016 voor om de Oost-Europese bedelaars het land uit te zetten als ongewenste vreemdelingen. Een jaar later wilde de partij dat de politie het geld van georganiseerde bedelaars zou afpakken. Dat leverde kritiek op van GroenLinks, die arme mensen liever helpt dan het geld afpakt.

Overigens spot de politie veel meer bedelaars dan dat er boetes worden uitgedeeld. Opvallend is dat in stadsdeel Noord de afgelopen jaren pas één keer een bedelaar werd beboet. Mogelijk laten bedelaars het stadsdeel links liggen.