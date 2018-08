Dader Beethovenstraat kort na schieten gezien bij Museumplein

De vermoedelijke dader van een liquidatie op een 62-jarige man afgelopen maandag in een restaurant in de Beethovenstraat is zo'n tien minuten na het schieten gezien in de omgeving van het Museumplein.

Lees ook: 'Er was allemaal paniek en chaos in het restaurant'

Dat meldt de politie. Het slachtoffer met een Nederlandse en Kroatische nationaliteit zat in het Italiaanse restaurant Ferilli's toen hij werd neergeschoten. Hij raakte zwaargewond en overleed diezelfde nacht in het ziekenhuis.

Signalement

Dankzij onderzoek en getuigenverklaringen heeft de politie het eerder vrijgegeven signalement van de dader kunnen aanvullen. Het gaat om een man van ongeveer 1,60 tot 1,65 meter lang. Hij heeft een breed, sportief en gespierd postuur en opvallend brede bovenarmen. Zijn huid wordt omschreven als zongebruind. De schutter had een gladgeschoren kaal hoofd en droeg een strak wit t-shirt met korte witte mouwen, een witte sportbroek en een gouden schakelketting.

Lees ook: Restauranthouder geschokt door schietpartij: 'Het gebeurde in vijf seconden'

Het vermoeden bestaat dat de dader is gevlucht via de Jan van Eijckstraat, Albrecht Dürerstraat, Gerrit van der Veenstraat. In de Memlingstraat raakte de politiehond het spoor kwijt. Ook zijn er aanwijzingen dat de man tien minuten na het schieten, rond 15.00 uur, in de omgeving van het Museumplein was.

Gevonden spullen

Op de vluchtroute zijn verschillende spullen gevonden: een vuurwapen, een beige hoedje, een zwarte laptoptas, een handschoen en een blauw kledingstuk. Vooralsnog is er niemand aangehouden. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, worden verzocht contact op te nemen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.